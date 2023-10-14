Увеличилось число погибших в Израиле россиян после атаки ХАМАС

Посольство Израиля сообщило о 16 погибших в Израиле россиянах после атаки ХАМАС

Число погибших в Израиле россиян после атаки движения ХАМАС увеличилось до 16 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба посольства России в Израиле.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13.00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек. В настоящее время консульский отдел Посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимаются проверкой и подтверждением имеющихся сведений», — рассказали в представительстве.

Также восемь человек числятся пропавшими без вести, заявила пресс-служба посольства.

По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС посольство России в Израиле

13 октября после атаки ХАМАС было известно о 12 пропавших без вести россиянах.