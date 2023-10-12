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12:10, 12 октября 2023Путешествия

Раскрыто число желающих покинуть сектор Газа россиян

Представительство РФ: число заявок на эвакуацию из сектора Газа превысило 550

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Количество заявок на эвакуацию из сектора Газа превысило 550. Число желающих покинуть охваченную военным конфликтом территорию раскрыла ТАСС пресс-секретарь РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

При этом она уточнила, что 400 из них поступили от россиян. Дипломат подчеркнула, что в российском списке также «граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Палестины».

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Зарипова отметила, что процесс подготовки к эвакуационным мероприятиям из сектора Газа «находится в проработке» диппредставительства. Более того, комментируя ситуацию в Рамалле, и в частности в дипмиссии, она подчеркнула, что проблем с подачей электричества и снабжением нет.

Ранее в октябре стало известно, что Около 160 российских граждан обратились в посольство в Израиле с целью покинуть территорию страны. Число желающих уехать из Израиля прямо сейчас россиян раскрыл посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

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    Фариза Бацазова
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