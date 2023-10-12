Раскрыто число желающих покинуть сектор Газа россиян

Представительство РФ: число заявок на эвакуацию из сектора Газа превысило 550

Количество заявок на эвакуацию из сектора Газа превысило 550. Число желающих покинуть охваченную военным конфликтом территорию раскрыла ТАСС пресс-секретарь РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

При этом она уточнила, что 400 из них поступили от россиян. Дипломат подчеркнула, что в российском списке также «граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Палестины».

Зарипова отметила, что процесс подготовки к эвакуационным мероприятиям из сектора Газа «находится в проработке» диппредставительства. Более того, комментируя ситуацию в Рамалле, и в частности в дипмиссии, она подчеркнула, что проблем с подачей электричества и снабжением нет.

Ранее в октябре стало известно, что Около 160 российских граждан обратились в посольство в Израиле с целью покинуть территорию страны. Число желающих уехать из Израиля прямо сейчас россиян раскрыл посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.