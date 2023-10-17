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17:00, 17 октября 2023Спорт

Российский футболист вошел в топ‑100 лучших игроков в истории АПЛ

Канчельскис вошел в топ‑100 лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo
Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис. Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис вошел в топ‑100 лучших игроков в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Журнал FourFourTwo представил свою версию рейтинга на сайте.

Канчельскис — единственный россиянин в списке — оказался на 99-м месте. Он обошел экс-форварда «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Сток Сити» Питера Крауча.

В тройку лидеров вошли защищавший цвета «Арсенала» Тьерри Анри, выступавший за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а также Алан Ширер, который играл за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл».

Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. В составе клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии — в сезонах-1992/1993 и 1993/1994. Также он признавался болельщиками манкунианцев лучшим игроком сезона. Кроме того, в Англии хавбек выступал за «Эвертон» (с 1995-го по 1997-й), «Манчестер Сити» (в 2001-м) и «Саутгемптон» (с 2002-го по 2003-й).

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    Андрей Стрельцов
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