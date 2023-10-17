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НХЛ - регулярный чемпионат
09:24, 17 октября 2023Спорт

Российский голкипер Шестеркин принял участие в массовой драке после матча НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин принял участие в массовой драке после матча НХЛ

Фото: Brad Penner-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1. После окончания матча возле ворот «Рейнджерс» случилась потасовка. В массовой драке принял участие и российский голкипер команды Игорь Шестеркин, который схватился с игроком гостей Мэттом Дамбой. В общей сложности в потасовке приняло участие 13 хоккеистов.

Ранее Шестеркин установил новый рекорд «Рейнджерс» — быстрее всех одержал 100 побед в НХЛ. Для 27-летнего россиянина эта игра стала 159-й в карьере в лиге.

Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Все сезоны он провел в составе «Рейнджерс».

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