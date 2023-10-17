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22:34, 17 октября 2023Спорт

Российскую девушку-бойца UFC обвинили в использовании запрещенных приемов

Диксон обвинила Алексееву в использовании запрещенных приемов во время боя в UFC

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Девушка-боец смешанного стиля (ММА) англичанка Мелисса Диксон обвинила россиянку Ирину Алексееву в использовании запрещенных приемов во время поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ее слова приводит MMA Junkie.

«Я могла бы сделать еще больше, если бы соперница не держала меня за перчатки. Из-за этого я и не завершила бой досрочно», — заявила Диксон.

14 октября Диксон победила Алексееву единогласным решением судей. Бой прошел на турнире UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе и продлился три раунда.

В активе 32-летней Диксон шесть побед. В профессиональной карьере она не потерпела ни одного поражения. На счету 33-летней Алексеевой пять побед и два поражения.

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    Андрей Стрельцов
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