Шлеменко дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Шлеменко посчитал, что бой Махачева и Волкановски продлится все пять раундов

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко выразил уверенность, что австралиец Александр Волкановски в бою против россиянина Ислама Махачева может рассчитывать только на удачу. Спортсмен высказался в интервью «Ленте.ру».

«Мне кажется, что Волкановски продержится до конца. Но Ислам победит в пяти раундах решением судей. Алекс достаточно крепкий боец, хорошо защищается от борьбы. Даже в его нынешней форме Волкановски должно хватить навыков, чтобы не дать себя финишировать.

Вряд ли он будет более опасным для Ислама, чем [Чарльз] Оливейра. Ему придется рассчитывать только на удачу, на тот самый пресловутый лаки-панч. При этом Волкановски вообще ничего не теряет, согласившись выйти в октагон. На него не давит результат, он не защищает пояс чемпиона. Он просто заработает хорошие деньги», — посчитал Шлеменко.

Бой Махачева и Волкановски на турнире UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби. Основной кард стартует в 21:00 по московскому времени. В его рамках пройдет пять поединков, Махачев и Волкановски выйдут в октагон последними. В этом бою россиянин будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы, потерпев поражение только один раз. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.