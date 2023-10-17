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07:18, 19 октября 2023Спорт

Шлеменко дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Шлеменко посчитал, что бой Махачева и Волкановски продлится все пять раундов
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко выразил уверенность, что австралиец Александр Волкановски в бою против россиянина Ислама Махачева может рассчитывать только на удачу. Спортсмен высказался в интервью «Ленте.ру».

«Мне кажется, что Волкановски продержится до конца. Но Ислам победит в пяти раундах решением судей. Алекс достаточно крепкий боец, хорошо защищается от борьбы. Даже в его нынешней форме Волкановски должно хватить навыков, чтобы не дать себя финишировать.

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Вряд ли он будет более опасным для Ислама, чем [Чарльз] Оливейра. Ему придется рассчитывать только на удачу, на тот самый пресловутый лаки-панч. При этом Волкановски вообще ничего не теряет, согласившись выйти в октагон. На него не давит результат, он не защищает пояс чемпиона. Он просто заработает хорошие деньги», — посчитал Шлеменко.

Бой Махачева и Волкановски на турнире UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби. Основной кард стартует в 21:00 по московскому времени. В его рамках пройдет пять поединков, Махачев и Волкановски выйдут в октагон последними. В этом бою россиянин будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы, потерпев поражение только один раз. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.

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    Андрей Стрельцов
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