В России упал спрос на подержанные автомобили

Продажи автомобилей с пробегом в России в сентябре выросли на 10,9 процента

В сентябре 2023 года в России было куплено 509,5 тысячи подержанных автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В годовом выражении рост продаж составил 10,9 процента. При этом по сравнению с августом спрос на автомобили с пробегом, напротив, упал на 8 процентов. Вторичный авторынок в стране показывал рост с апреля, достигнув в прошлом месяце рекордной с ноября 2021 года отметки — 551,3 тысячи проданных автомобилей.

Всего за январь-сентябрь россияне купили 4,33 миллиона подержанных авто, этот показатель на 24 процента больше, чем за 8 месяцев 2022 года.

Половину рынка (50,4 процента) машин с пробегом в сентябре занимали пять марок, лидером остается российская Lada с результатом 23 процента, или 115,3 тысячи автомобилей (плюс 8,4 процента в годовом выражении). В пятерку также вошли два японских и два корейских бренда: Toyota (59,1 тысячи, плюс 13,7 процента), Kia (27,9 тысячи авто, плюс 11,4 процента), Hyundai (27,3 тысячи, плюс 4,3 процента) и Nissan (27,1 тысячи, плюс 13,4 процента).

Ранее исследование сервиса «Авто.ру» показало, что самой подорожавшей моделью автомобиля в сентябре 2023-го в России стала Skoda Octavia. За месяц ее стоимость выросла на 14 процентов, приобрести автомобиль можно по цене от 2,6 миллиона рублей. Также в топ-3 наиболее подорожавших машин вошли российский электрокар Evolute i-Joy (его стоимость поднялась на 13 процентов, до 1,8 миллиона рублей) и корейская Kia Cerato (плюс 11 процентов, до 2,1 миллиона рублей).