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14:07, 17 октября 2023Моя страна

В Северной Осетии открылся мемориал павшим в Великой Отечественной войне

Мемориал павшим в Великой Отечественной войне открылся в Нижнем Фиагдоне
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В селении Нижний Фиагдон в Северной Осетии открылся мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу Северо-Осетинского филиала ПАО «РусГидро».

По данным издания, благодаря обработке архивных данных, которая велась в течение года, удалось восстановить имена более 200 солдат, захороненных в селении. Отмечается, что в списках защитников региона находятся представители почти всех республик и областей бывшего СССР.

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«Пока мы работали над созданием мемориала, удалось установить еще 130 имен бойцов, которые пали, защищая эти земли, — заявил директор республиканского филиала организации Виталий Тотров. — Это свидетельствует о том, что наша работа в этом направлении не напрасна, а значит, ее необходимо продолжать».

Ранее в октябре стало известно, что сотни миллионов рублей направят на поддержку малоимущих в Северной Осетии до конца 2023 года. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты населения республики Алина Айдарова. По словам главы ведомства, в этом году объем финансирования составил свыше 262 миллионов рублей.

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    Фариза Бацазова
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