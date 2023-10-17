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17:22, 17 октября 2023Бывший СССР

В Южной Осетии назвали агонией призыв Зеленского открыть второй фронт

Гаглоев заявил об агонии Зеленского из-за призывов к Грузии открыть второй фронт

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Призыв Владимира Зеленского открыть второй фронт в Абхазии и Южной Осетии демонстрирует агонию украинских властей. Об этом заявил глава Южной Осетии Алан Гаглоев, передает РИА Новости.

«Призыв Зеленского открыть "второй фронт" в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим», — сказал он.

Глава республики назвал идеологию украинского фашизма основной причиной того, что тысячи осетин сражаются в зоне специальной военной операции (СВО).

«Когда на фронте поражение за поражением, они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») и беснуются, пытаясь втянуть в свою авантюру весь мир», — заключил Гаглоев.

Ранее газета Al Khaleej сообщила, что Зеленский и НАТО обеспокоены активной подготовкой Российской армии к зиме. По данным издания, Россия успела к зиме укрепить линии обороны в зоне проведения СВО и обеспечить войска более современными вооружениями.

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    Алевтина Запольская
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