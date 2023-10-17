Врач рассказал о правильной технике дыхания во время силовых тренировок

Врач Видяскин посоветовал вдыхать при поднятии штанги и выдыхать при опускании

Врач Игорь Видяскин рассказал о правильной технике дыхания во время силовых тренировок. Его слова приводит Life.ru.

«Вдох делается в момент расслабления мышц, а выдох — в момент их напряжения, когда прилагается наибольшее усилие», — заявил Видяскин. Он разобрал эту схему на примере упражнений со штангой: выдох совершается в момент подъема, а вдох — при опускании.

Видяскин отметил вред задержки дыхания, пояснив, что в таком случае может возникнуть кислородное голодание. «Во время кардиотренировок дышите ритмично и синхронно с движениями вашего тела. Например, при беге можно делать один вдох на каждые два-три шага, а выдох на следующие два-три шага», — отметил специалист.

24 сентября тренер по фитнесу Андрей Прокофьев назвал три простых утренних упражнения для пробуждения организма. Эксперт посоветовал подниматься на носочки и прыгать с приземлением на пятки, затем делать вакуум и в конце делать отведение ног в сторону и назад.