В РПЦ отреагировали на остановку выпуска новой банкноты из-за скандала с крестом

В РПЦ поддержали остановку выпуска банкноты в 1000 рублей с новым дизайном

Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает решение Банка России остановить выпуск модернизированной банкноты в 1000 рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы приветствуем это решение. Думаем, что Банк России таким образом прореагировал на общественную реакцию, которая последовала на опубликованный варианта дизайна этой банкноты. Полагаем, что это решение позволит учесть мнение верующих всех традиционных религий нашей страны», — сообщил Кипшидзе.

Утром 18 октября Банк России сообщил, что дизайн новой купюры достоинством в 1000 рублей будет доработан, а ее выпуск в текущем оформлении приостановлен.

Новые купюры в 5000 и 1000 рублей Центробанк показал 16 октября. На лицевой стороне тысячерублевой банкноты изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обратной — музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе. Оборотная сторона тысячерублевой банкноты вызвала скандал.