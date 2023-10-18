Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:18, 18 октября 2023Россия

В РПЦ отреагировали на остановку выпуска новой банкноты из-за скандала с крестом

В РПЦ поддержали остановку выпуска банкноты в 1000 рублей с новым дизайном

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает решение Банка России остановить выпуск модернизированной банкноты в 1000 рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы приветствуем это решение. Думаем, что Банк России таким образом прореагировал на общественную реакцию, которая последовала на опубликованный варианта дизайна этой банкноты. Полагаем, что это решение позволит учесть мнение верующих всех традиционных религий нашей страны», — сообщил Кипшидзе.

Утром 18 октября Банк России сообщил, что дизайн новой купюры достоинством в 1000 рублей будет доработан, а ее выпуск в текущем оформлении приостановлен.

Новые купюры в 5000 и 1000 рублей Центробанк показал 16 октября. На лицевой стороне тысячерублевой банкноты изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обратной — музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе. Оборотная сторона тысячерублевой банкноты вызвала скандал.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    У участников азербайджанской мафии в Петербурге прошли обыски. Они избивали прохожих и снимали это на видео

    Крупный пожар на строящейся Ледовой арене на Урале попал на видео

    Возлюбленную Тимати уличили в обмане по поводу возраста

    В России остановили выпуск скандальной купюры в 1000 рублей. Как православные активисты добились этого?

    Силовики подсчитали число нападений азербайджанской мафии на россиян

    Лидера азербайджанской мафии объявили в розыск за нападения в Петербурге

    В США заявили о риске эскалации между Москвой и Вашингтоном из-за Украины

    Ведущая «Дома-2» раскрыла влияние проекта на ее жизнь

    Врач назвала главные ошибки женщин после 30 лет

    Фигура бывшего «ангела» Victoria's Secret на фото папарацци удивила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости