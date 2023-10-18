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15:10, 18 октября 2023Среда обитания

Переехавшую россиянку сотрудницу УК пожизненно накажут

«Делимобиль» пожизненно заблокирует переехавшую жительницу Щелкова сотрудницу УК

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Каршеринговый сервис «Делимобиль» пожизненно заблокирует сотрудницу управляющий компании (УК), которая переехала на арендованной Audi жительницу подмосковного Щелкова. Об этом сообщает «Подъем».

В компании отметили, что выяснением обстоятельств и назначением другого наказания займутся соответствующие органы. «Разбираться с инцидентом, с учетом произошедшего, могут только компетентные органы и, насколько нам известно, — они уже на месте происшествия. Мы со своей стороны пожизненно заблокируем пользователя», — заявили представители сервиса.

Накануне сотрудница УК «Паритет» сбила с ног, а затем переехала на автомобиле недовольную отсутствием отопления россиянку. Девушка получила травмы и была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее сотрудница УК заявила, что пострадавшая сама упала под колеса автомобиля. Она подчеркнула, что не хотела никому причинять вред и испугалась разгневанных жителей, которые терроризировали ее и снимали на телефон.

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    Александра Качан
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