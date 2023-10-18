Переехавшая девушку под Москвой работница управляющей компании объяснилась

Переехавшая в Щелково девушку сотрудница УК заявила, что та упала под колеса

Сотрудница управляющей компании (УК) «Паритет», которая в подмосковном Щелково переехала на Audi жительницу, недовольную отсутствием отопления, объяснила свой поступок. Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

Работница УК рассказала, что девушка, которую она переехала, сама упала под колеса автомобиля. Женщина уверяет, что не хотела никому причинять вред — она испугалась разгневанных жителей, которые терроризировали ее и снимали на телефон. Одна из жительниц, по словам сотрудницы компании, ударила ее по лицу.

Женщина на Audi переехала одну из местных жительниц во время встречи коммунальщиков с недовольными клиентами, которая проходила во вторник, 16 октября. Люди пришли жаловаться к офису компании из-за холодных батарей и отсутствия горячей воды. Сотрудница УК захотела уехать с места на своем авто, но сбила девушку, после чего проехала по ней.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело. По словам депутата Госдумы Александра Толмачова, жители обращались к нему по поводу отсутствия отопления еще несколько дней назад, а управляющая компания на их заявления не реагировала.