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19:54, 18 октября 2023Культура

Братьев Запашных вызвали в Госдуму для объяснения видео с избиением тигров

Братьев Запашных вызвали в Госдуму для объяснения видеозаписи с избиением тигров

Братьев Запашных вызвали в Государственную Думу для дачи объяснений по поводу видеозаписи с избиением тигров во время репетиций. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

Эдгард и Аскольд подчеркнули, что к своим зверям они применяют физическое насилие только в исключительных случаях. По их словам, обвинившие их зоозащитники не разобрались в ситуации.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить деятельность цирков с участием животных.

Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после публикации видео, на котором показано, как знаменитые дрессировщики избивают своих тигров. Ролик был опубликован сотрудниками цирка, расположенного на проспекте Вернадского.

Позже Эдгард Запашный заявил, что был вынужден применить силу к зверям из-за того, что тигры начали драться.

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    Сергей Равин
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