Машина с мигалками переехала лежавшего на дороге мужчину в центре Москвы, спасти его не удалось. Что известно об аварии?

На Новом Арбате в Москве авто с мигалками переехало лежавшего на дороге мужчину

В Москве на Новом Арбате автомобиль с мигалками переехал человека. Мужчина перешел через четыре полосы и лег на разделительной. Авария произошла вечером во вторник, 17 октября.

На улице Новый Арбат в районе 18:00 мск произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу Дептранс Москвы

Момент наезда попал на видео

На появившихся в сети кадрах видно, что незадолго до наезда другая машина с мигалками заметила препятствие в виде лежащего на дороге мужчины и перестроилась в основной поток транспорта, чтобы объехать его.

Как утверждают Baza и Mash, мужчину переехали не один, а два автомобиля. Один из них якобы принадлежит Федеральной службе охраны (ФСО), второй — Министерству внутренних дел (МВД) России. Утверждается, что сначала лежащего на проезжей части человека переехала Toyota Land Cruiser, следом за ней на мужчину наехала Toyota Camry — служебное авто после случившего скрылось, но вернулось на место аварии спустя 20 минут.

Пострадавшего в аварии в центре Москвы доставили в больницу в состоянии клинической смерти

Пострадавшего госпитализировали, врачи не смогли его спасти.

На опубликованном Mash видео с места ДТП несколько автомобилей ГИБДД стоят у обочины на Новом Арбате, среди них черная Toyota Camry с мигалками и Toyota Land Cruiser, а также иномарка с красными номерами. О причинах аварии не сообщается. По предварительным данным, переехавшая мужчину машина ехала не только со световыми, но и со звуковыми сигналами.

Ранее автомобиль Управделами президента попал в аварию на Арбате

Автомобиль марки Genesis врезался в такси в районе станции метро «Арбатская». В результате ДТП таксист получил сотрясение мозга. На опубликованных с места аварии кадрах виден автомобиль такси, у которого смята передняя дверь.