В России показали отечественный мусоровоз-гибрид

Ученые ЮУрГУ представили российский мусоровоз-гибрид

Российские ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали отечественный мусоровоз-гибрид — он работает как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрической тяге. Об этом пресс-служба университета сообщила РИА Новости.

Новый мусоровоз будет бесшумно передвигаться по улицам мегаполисов, при этом не выбрасывая в атмосферу парниковые и ядовитые газы. Двигатель внутреннего сгорания автомобиль будет использовать только при переезде между населенными пунктами, когда необходимо развивать более высокую скорость.

Транспортное средство создано на шасси автомобиля «Урал». Максимальная скорость мусоровоза составляет 90 километров в час на обычном двигателе и 60 километров в час — на аккумуляторе.

В университете отметили, что приступили к первым испытаниям автомобиля. В рамках запуска он проехал от Златоуста до Миасса и обратно без подзарядки — это около 100 километров. В перспективе создатели планируют увеличить расстояние, проходимое гибридным мусоровозом без подзарядки.

После введения санкций в ответ на начало военных действий на Украине Россия была вынуждена заменить тысячи иностранных мусоровозов отечественными аналогами. По словам главы «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, для этого стране в течение пяти лет потребуется 36,1 миллиарда рублей.

