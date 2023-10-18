Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:05, 18 октября 2023Среда обитания

В России показали отечественный мусоровоз-гибрид

Ученые ЮУрГУ представили российский мусоровоз-гибрид

Фото: Алексей Майшев / РИА Новоссти

Российские ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали отечественный мусоровоз-гибрид — он работает как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрической тяге. Об этом пресс-служба университета сообщила РИА Новости.

Новый мусоровоз будет бесшумно передвигаться по улицам мегаполисов, при этом не выбрасывая в атмосферу парниковые и ядовитые газы. Двигатель внутреннего сгорания автомобиль будет использовать только при переезде между населенными пунктами, когда необходимо развивать более высокую скорость.

Транспортное средство создано на шасси автомобиля «Урал». Максимальная скорость мусоровоза составляет 90 километров в час на обычном двигателе и 60 километров в час — на аккумуляторе.

В университете отметили, что приступили к первым испытаниям автомобиля. В рамках запуска он проехал от Златоуста до Миасса и обратно без подзарядки — это около 100 километров. В перспективе создатели планируют увеличить расстояние, проходимое гибридным мусоровозом без подзарядки.

После введения санкций в ответ на начало военных действий на Украине Россия была вынуждена заменить тысячи иностранных мусоровозов отечественными аналогами. По словам главы «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, для этого стране в течение пяти лет потребуется 36,1 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России назвали актом расчеловечивания удар по больнице в секторе Газа

    Врач перечислила полезные для людей с болезнями сердца завтраки

    Месси стал лучшим бомбардиром квалификации чемпионата мира в Южной Америке

    Женщина вышла на пенсию и выиграла 97 миллионов рублей в лотерею

    Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

    В России вулкан выбросил пепел на высоту 11 километров

    Пьяный россиянин станцевал на солее собора и попал под статью

    Врач развеял распространенный миф о кофе

    Россиянам назвали самые трендовые цвета одежды на зиму

    В России показали отечественный мусоровоз-гибрид

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости