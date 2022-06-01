В России заменят тысячи мусоровозов из-за санкций

Глава РЭО Буцаев заявил, что в России придется заменить четыре тысячи мусоровозов

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что российским компаниям придется заменить несколько тысяч иностранных мусоровозов на отечественные аналоги. Об этом сообщает РБК.

По словам Буцаева, в стране нужно будет заменить почти четыре тысячи мусоровозов. В течение пяти лет на реализацию задачи потребуется 36,1 миллиарда рублей. Замена связана с введением санкций со стороны европейских государств, включая запрет на поставки автозапчастей для автомобилей.

По данным РЭО, на европейских и японских производителей в России приходилось 25 процентов рынка — 3,8 тысячи мусоровозов. Больше всего иностранных объектов находилось в Москве (53 процента), Московской (53 процента), Смоленской (39 процентов), Калужской и Белгородской областях (по 18 процентов в каждой).

Ранее российские мусорные операторы оценили потери из-за последствий введения санкций в 50 миллиардов рублей. Чтобы избежать сбоев в работе, они попросили у властей данную сумму в виде субсидий и льготных кредитов. Одной из причин роста расходов региональных операторов стало подорожание техники, ее ремонта и комплектующих.