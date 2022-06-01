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В России заменят тысячи мусоровозов из-за санкций

Глава РЭО Буцаев заявил, что в России придется заменить четыре тысячи мусоровозов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что российским компаниям придется заменить несколько тысяч иностранных мусоровозов на отечественные аналоги. Об этом сообщает РБК.

По словам Буцаева, в стране нужно будет заменить почти четыре тысячи мусоровозов. В течение пяти лет на реализацию задачи потребуется 36,1 миллиарда рублей. Замена связана с введением санкций со стороны европейских государств, включая запрет на поставки автозапчастей для автомобилей.

По данным РЭО, на европейских и японских производителей в России приходилось 25 процентов рынка — 3,8 тысячи мусоровозов. Больше всего иностранных объектов находилось в Москве (53 процента), Московской (53 процента), Смоленской (39 процентов), Калужской и Белгородской областях (по 18 процентов в каждой).

Ранее российские мусорные операторы оценили потери из-за последствий введения санкций в 50 миллиардов рублей. Чтобы избежать сбоев в работе, они попросили у властей данную сумму в виде субсидий и льготных кредитов. Одной из причин роста расходов региональных операторов стало подорожание техники, ее ремонта и комплектующих.

Нина Ташевская
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