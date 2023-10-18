Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить в матче НХЛ

Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монреале и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей площадки. Победить «Миннесоте» помогли заброшенная шайба и две результативные передачи российского форварда Кирилла Капризова. Для него этот гол ста первым в сезоне.

Ранее Капризов поделился ожиданиями от грядущего сезона в НХЛ. Он назвал целью клуба выход в плей-офф. «Я собираюсь показать себя и сделать все, что в моих силах. Ожидаю, что команда сделает то же самое, будет показывать лучшее, на что мы способны. Это то, чего я ожидаю от себя и от команды», — заявил он.

