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02:00, 18 октября 2023Экономика

Аналитик назвал факторы роста цен на газ

Аналитик Юшков: одним из факторов роста цен на газ стала забастовка в Австралии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Ключевыми факторами роста цен на газ являются продолжающаяся забастовка на заводах по сжижению природного газа (СПГ), а также безветренная погода, что привело к падению эффективности ветряной энергетики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик Фонда национальной энергетический безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

На данный момент, по словам аналитика, нельзя говорить о таком привычном факторе резкого роста цен на газ, как резкое похолодание. Палестино-израильский конфликт тоже не оказывает существенного влияния на рынок, более актуальными становятся другие события.

«Палестино-израильский конфликт повлиял на рынок очень частично. Израиль приказал остановить месторождение Тамар, находящееся на границе с Ливанов, но там добывалось достаточно мало. В основном, газ шел на внутренний рынок и в Египет на сжижение, откуда и отправлялся в Европу. Так что, скорее, речь идет о психологической реакции рынка на текущие события», — сказал Юшков.

Более существенной, по мнению аналитика, стала безветренная погода в Европе, которая привела к остановке ветряков и, как следствие, к меньшей эффективности данного вида энергетики.

«Пришлось переходить на газ, соответственно, спрос растет. Также важным фактором стало продолжение забастовки австрийских рабочих на СПГ-заводах. Это привело к существенному сокращению объемов экспорта. В сумме данные факторы толкают цены на газ в Европе вверх», — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что Германия перезапустила законсервированную угольную электростанцию. Власти решили вернуться к использованию «грязного» топлива перед наступлением холодов.

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    Наталия Белова
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