ОК!: Принц Гарри и Меган Маркл намереваются купить дом в пригороде Лондоне

Принц Гарри задумал вернуться в Великобританию и намеревается купить дом в пригороде Лондона. Об этом сообщает журнал ОК!.

В июне Гарри окончательно выехал из коттеджа Фрогмор близ Виндзорского замка, в котором он и его супруга Меган Маркл жили до переезда в США. С тех пор во время визитов в Великобританию он останавливался в гостиницах или жил у друзей. Такая ситуация его не устраивает: принц хочет, чтобы его дети проводили больше времени на его родине и не теряли своих британских корней. Маркл, по утверждению инсайдеров, предпочла бы остаться в Калифорнии.

Хотя у пары разделились мнения по этому вопросу, они собираются вскоре подыскать собственную недвижимость недалеко от Лондона, и инициатива тут исходит от Гарри источник издания

По словам собеседника журнала, у Гарри и Меган сохраняется возможность время от времени использовать небольшую квартиру, отведенную им в Кенсингтонском дворце, однако они предпочитают, чтобы дом полностью принадлежал им.

Ранее сообщалось, что Карл III не встретился с принцем Гарри, когда тот посещал мероприятие благотворительного фонда WellChild в Лондоне 7 сентября. Источник, близкий ко двору, рассказал, что в рабочем графике короля не нашлось времени для встречи с младшим сыном.