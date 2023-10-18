Журналист Херш заявил о планах Израиля устроить подобие Хиросимы

Херш заявил о планах Израиля устроить в Газе аналог Хиросимы без ядерного оружия

Американский журналист Сеймур Херш рассказал, что израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений Соединенными Штатами японского города Хиросимы. Об этом он написал в своей статье на платформе Substack.

Херш подчеркнул, что Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы.« Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», — заявил он, сославшись на источники в израильской армии.

По мнению журналиста, Израиль проведет наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС.

Ранее Херш назвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху ходячим мертвецом. По мнению журналиста, политик вскоре потеряет свой пост.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.