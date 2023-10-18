Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:30, 18 октября 2023Интернет и СМИ

Журналист Херш заявил о планах Израиля устроить подобие Хиросимы

Херш заявил о планах Израиля устроить в Газе аналог Хиросимы без ядерного оружия
Сеймур Херш

Сеймур Херш . Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Американский журналист Сеймур Херш рассказал, что израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений Соединенными Штатами японского города Хиросимы. Об этом он написал в своей статье на платформе Substack.

Херш подчеркнул, что Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы.« Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», — заявил он, сославшись на источники в израильской армии.

Материалы по теме:
Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Весеннее обострение.Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
13 мая 2021
Третье пришествие. Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
Третье пришествие.Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
14 ноября 2022

По мнению журналиста, Израиль проведет наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС.

Ранее Херш назвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху ходячим мертвецом. По мнению журналиста, политик вскоре потеряет свой пост.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России изменят модели перехода из 9-го в 10-й класс. Что ждет школьников?

    Стало известно о разработке биологического оружия около границ России

    Госдума обратится к ООН по проблемам на Ближнем Востоке

    «Спартак» установил новый рекорд клуба по победам в КХЛ

    Журналист Херш заявил о планах Израиля устроить подобие Хиросимы

    Раскрыты итоги визита Байдена в Израиль

    Россиянин расчленил сына во время празднования дня рождения

    В Госдуме предложили компенсировать россиянам вклады времен СССР. Кто может претендовать на выплаты?

    Зеленский заявил об обновлении руководящего состава Минобороны Украины

    В Румынии заявили об отказе Киева признавать молдавский язык

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости