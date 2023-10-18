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01:36, 18 октября 2023Мир

ИГ взяло за себя ответственность за теракт в Брюсселе

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за террористическую атаку в Брюсселе

Фото: Yves Herman / Reuters

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена на территории России) взяли на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителей группировки.

Теракт произошел 16 октября. Радикальный исламист открыл огонь по людям, одетым в форму сборной Швеции по футболу. Два человека не выжили, еще несколько получили ранения.

Террорист записал видео, в котором заявил о своей принадлежности к ИГ. Полиция Бельгии ликвидировала подозреваемого в нападении на граждан в одном из столичных кафе. У него нашли оружие, с помощью которого было совершено нападение.

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    Александра Синицына
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