В Бельгии ликвидировали подозреваемого в нападении в Брюсселе

В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в причастности к нападению в Брюсселе

Полиция в Бельгии нейтрализовала человека, который, возможно, причастен к нападению на двух болельщиков из Швеции, сообщает VRT News.

По информации местного МВД, подозреваемый ушел из жизни по дороге в больницу.

При этом, судя по комментарию министра внутренних дел Аннелис Верлинден, нет полной уверенности, что нападавшим был именно он. «Фактически преступником был бы он», — цитирует ее издание.

Отмечается, что ликвидация подозреваемого произошла в одном из столичных кафе. У него нашли оружие, с помощью которого было совершено нападение.

О стрельбе в Брюсселе стало известно в понедельник, 16 октября. После этого Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального уровня.

Террорист записал видео, в котором заявил о своей принадлежности к ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация).