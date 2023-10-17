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09:45, 17 октября 2023Мир

В Бельгии ликвидировали подозреваемого в нападении в Брюсселе

В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в причастности к нападению в Брюсселе

Фото: Nicolas Landemard / AP

Полиция в Бельгии нейтрализовала человека, который, возможно, причастен к нападению на двух болельщиков из Швеции, сообщает VRT News.

По информации местного МВД, подозреваемый ушел из жизни по дороге в больницу.

При этом, судя по комментарию министра внутренних дел Аннелис Верлинден, нет полной уверенности, что нападавшим был именно он. «Фактически преступником был бы он», — цитирует ее издание.

Отмечается, что ликвидация подозреваемого произошла в одном из столичных кафе. У него нашли оружие, с помощью которого было совершено нападение.

О стрельбе в Брюсселе стало известно в понедельник, 16 октября. После этого Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального уровня.

Террорист записал видео, в котором заявил о своей принадлежности к ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация).

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    Анастасия Яланская
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