В Бельгии ликвидировали подозреваемого в нападении в Брюсселе
Полиция в Бельгии нейтрализовала человека, который, возможно, причастен к нападению на двух болельщиков из Швеции, сообщает VRT News.
По информации местного МВД, подозреваемый ушел из жизни по дороге в больницу.
При этом, судя по комментарию министра внутренних дел Аннелис Верлинден, нет полной уверенности, что нападавшим был именно он. «Фактически преступником был бы он», — цитирует ее издание.
Отмечается, что ликвидация подозреваемого произошла в одном из столичных кафе. У него нашли оружие, с помощью которого было совершено нападение.
О стрельбе в Брюсселе стало известно в понедельник, 16 октября. После этого Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального уровня.
Террорист записал видео, в котором заявил о своей принадлежности к ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация).