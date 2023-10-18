Иностранные комплектующие российского «Спектра-УФ» заместили

ИНАСАН: иностранные комплектующие российской обсерватории «Спектр-УФ» заместили

Иностранные комплектующие на перспективной космической обсерватории «Спектр-УФ» замещены на российские, заявил на конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» директор Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) Михаил Сачков. Об этом сообщает ТАСС.

«В научной аппаратуре у нас острой проблемой были приемники излучения. С приемниками излучения мы решили вопрос, заместив предполагавшиеся ранее английско-испанские детекторы в блоке камер поля на российские», — сказал руководитель.

Агентство со ссылкой на доклад директора ИНАСАН пишет, что с комплексом научной аппаратуры российской перспективной обсерватории нет технологических проблем, а вопросы импортозамещения и импортозависимости успешно решены.

Ранее Сачков допустил, что «Спектр-УФ» может получить китайский научный прибор — малый широкоугольный ультрафиолетовый телескоп.

В октябре на конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» научный руководитель ИНАСАН Борис Шустов заявил, что «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029 году.