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19:22, 18 октября 2023Наука и техника

Иностранные комплектующие российского «Спектра-УФ» заместили

ИНАСАН: иностранные комплектующие российской обсерватории «Спектр-УФ» заместили

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Иностранные комплектующие на перспективной космической обсерватории «Спектр-УФ» замещены на российские, заявил на конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» директор Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) Михаил Сачков. Об этом сообщает ТАСС.

«В научной аппаратуре у нас острой проблемой были приемники излучения. С приемниками излучения мы решили вопрос, заместив предполагавшиеся ранее английско-испанские детекторы в блоке камер поля на российские», — сказал руководитель.

Агентство со ссылкой на доклад директора ИНАСАН пишет, что с комплексом научной аппаратуры российской перспективной обсерватории нет технологических проблем, а вопросы импортозамещения и импортозависимости успешно решены.

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Ранее Сачков допустил, что «Спектр-УФ» может получить китайский научный прибор — малый широкоугольный ультрафиолетовый телескоп.

В октябре на конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» научный руководитель ИНАСАН Борис Шустов заявил, что «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029 году.

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    Иван Потапов
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