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17:36, 17 октября 2023Наука и техника

Российский «Спектр-УФ» получит китайский прибор

ИНАСАН: обсерватория «Спектр-УФ» может получить китайский прибор

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia Commons

Российская перспективная космическая обсерватория «Спектр-УФ» может получить китайский научный прибор, заявил на конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» директор Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) Михаил Сачков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о попытке наладить между китайской и российской сторонами взаимодействие по двум направлениям. Одно из них предполагает сотрудничество по двум обсерваториям — китайской обсерватории, которую планируется установить на орбитальную станцию Tiangong, и российскому «Спектр-УФ». В этом случае у обсерваторий может быть установлен общий канал связи.

Второе направление сотрудничество предполагает установку на российскую перспективную обсерваторию китайского малого широкоугольного ультрафиолетового телескопа, который бы мог проводить собственные наблюдения.

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Ранее на конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» научный руководитель ИНАСАН Борис Шустов заявил, что «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029 году.

В октябре в ходе выступления на 47-м Международном астронавтическом конгрессе, проходившем в азербайджанской столице Баку, представитель Китайской академии космических технологий Чжан Цяо заявил, что число модулей станции Tiangong будет увеличено c трех до шести.

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    Иван Потапов
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