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06:30, 7 октября 2023Наука и техника

Китай расширит свою орбитальную станцию с трех до шести модулей

Китай пообещал расширить орбитальную станцию Tiangong до шести модулей

Фото: Sun Wentan / Globallookpress.com

Китай пообещал в ближайшие годы расширить собственную орбитальную станцию Tiangong с трех до шести модулей. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе выступления на 47-м Международном астронавтическом конгрессе, проходившем в азербайджанской столице Баку, представитель Китайской академии космических технологий Чжан Цяо заявил, что в будущем общая масса шестимодульной сборки Tiangong достигнет 180 тонн. Специалист напомнил, что в настоящее время каждый из трех модулей станции весит 22 тонны.

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Издание допускает, что планы китайской стороны должны быть выполнены в течение четырех лет, в результате чего общая масса Tiangong будет почти в 3 раза меньше, чем у Международной космической станции (МКС).

В декабре 2022 года SpaceNews сообщило, что в Китае допускают расширение национальной космической станции Tiangong.

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    Иван Потапов
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