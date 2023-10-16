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18:27, 16 октября 2023Наука и техника

Назван год запуска российского «Спектра-УФ»

ИНАСАН: обсерваторию «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029 году

Фото: Andrzej Olchawa / Wikimedia Commons

Российскую космическую обсерваторию «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029 году. Год запуска изделия в рамках конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» назвал научный руководитель Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) Борис Шустов, сообщает ТАСС.

«У нас нет технологических проблем сейчас», — сказал руководитель.

В декабре 2022 года в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что космическую обсерваторию «Спектр-УФ» с ультрафиолетовым телескопом планируют запустить в конце 2028 года.

В июле 2021-го РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок сообщало, что на создание «Спектра-УФ» до 2025-го выделено 3,68 миллиарда рублей.

Космическая обсерватория «Спектр-УФ» предназначена для получения изображений и спектроскопии в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра.

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    Иван Потапов
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