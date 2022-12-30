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19:17, 30 декабря 2022Наука и техника

«Спектр-УФ» запустят на орбиту в 2028 году

«Роскосмос»: космическую обсерваторию «Спектр-УФ» планируют запустить в 2028 году

Фото : НПО имени Лавочкина

Космическую обсерваторию «Спектр-УФ» с ультрафиолетовым телескопом планируют запустить на орбиту в конце 2028 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», пишет РИА Новости.

Отмечается, что опытно-конструкторские работы по теме «Спектр-УФ» находятся на этапе разработки рабочей конструкторской документации, изготовления и проведения наземной экспериментальной отработки составных частей космического аппарата (КА). «Запуск КА планируется на четвертый квартал 2028 года», — сообщили в госкорпорации.

В феврале заместитель председателя Совета РАН по космосу академик Лев Зеленый сообщил, что космический телескоп «Спектр-УФ» позволит вести наблюдение в ультрафиолетовом участке спектра, который недоступен для наблюдений с Земли.

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В сентябре 2021 года «Роскосмос» и Японское агентство аэрокосмических исследований подписали соглашение о создании космической обсерватории «Спектр-УФ».

В июле 2021 года стало известно, что на создание обсерватории «Спектр-УФ» выделено 3,68 миллиарда рублей. Эти средства планировали освоить до 2025 года в целях разработки рабочей конструкторской документации на составные части телескопа.

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Даниил Иринин
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