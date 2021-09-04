Россия и Япония договорились о создании аналога американского телескопа Hubble

«Роскосмос» и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории «Спектр-УФ». Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

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По словам Сачкова, с 2021 года Япония — полноправный участник проекта. Стороны договорились об изготовлении спектрографа для исследования атмосфер экзопланет.

«Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет» предназначена для наблюдений за космическими телами в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. По своим возможностям она близка к американскому космическому телескопу Hubble («Хаббл»). С ее помощью ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной: образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры и многое другое.

Телескоп будет оснащен зеркалом диаметром 1,7 метра, а также спектрографами высокого и низкого разрешения. Они позволят получать высококачественные изображения в ультрафиолетовом диапазоне. Первый полет «Спектра-УФ» планируется совершить не раньше 2025 года, аппарат отправится в космос с космодрома Восточный.

В середине июля сообщалось, что на строительство «русского Хаббла» выделено 3,68 миллиарда рублей. Средства предполагается освоить до 2025 года в целях «разработки рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах».