Российский телескоп назвали новым «Хабблом»

Космический телескоп «Спектр-УФ» позволит вести наблюдение в ультрафиолетовом участке спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Это позволит российскому телескопу занять место американского «Хаббла». Об этом сообщил заместитель председателя Совета РАН по космосу академик Лев Зеленый, передает РИА Новости.

«"Хаббл" проработал уже более 30 лет и постепенно сходит со сцены. Новый космический телескоп "Джеймс Вебб" начинает работу, но работает в другом диапазоне. Фактически, "Спектр УФ", будучи вовремя запущен, станет окном во Вселенную не только для российских ученых для исследования Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне, но как бы может занять место Хаббла», — заявил Зеленый в ходе заседания президиума РАН во вторник.

Академик добавил, что ультрафиолетовый диапазон позволяет исследовать процессы эволюции Вселенной, физику звездообразования и аккреции. Также он позволит получить информацию об экзопланетах.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» («Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет») будет работать на гелиоцентрической орбите. Основным инструментом наблюдения станет телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра. Аппарат получит спектрографы высокого и низкого разрешения, а также камеры для построения изображений в ультрафиолетовом диапазоне.

Космический телескоп «Хаббл» запустили в 1990 году. Станцию планируют заменить свести с орбиты и затопить в Тихом океане в 2030 году.

В сентябре 2021 года «Роскосмос» и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о совместной работе над обсерваторией «Спектр-УФ».