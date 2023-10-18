Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в Газе

Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в Газе в Аманне

Глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил об отмене запланированного на 18 октября саммита с участием президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Al Jazeera.

Уточняется, что саммит должен был пройти в Аммане. Также на встрече должны были присутствовать лидеры Египта и Палестины.

Ранее Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН на среду, 18 октября, в связи с ударом по больнице в секторе Газа. Также стало известно, что более 800 человек погибли и были ранены в результате удара по больнице в секторе Газа.