Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 18 октября 2023Мир

Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в Газе

Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в Газе в Аманне

Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters

Глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил об отмене запланированного на 18 октября саммита с участием президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Al Jazeera.

Уточняется, что саммит должен был пройти в Аммане. Также на встрече должны были присутствовать лидеры Египта и Палестины.

Ранее Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН на среду, 18 октября, в связи с ударом по больнице в секторе Газа. Также стало известно, что более 800 человек погибли и были ранены в результате удара по больнице в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В секторе Газа разбомбили больницу, где укрывались люди. Погибли 800 человек, среди них сотни детей

    ИГ взяло за себя ответственность за теракт в Брюсселе

    Трамп объяснил отказ Аббаса от встречи с Байденом

    Столичная кибермодель раскрыла способ справиться с комплексами с помощью протеза

    Турция призвала остановить «беспрецедентное злодеяние» в секторе Газа

    Медведев назвал ответственного за удар по больнице в секторе Газа

    Раскрыто количество переданных Киеву ракет ATACMS

    ХАМАС обвинило США в совершенных Израилем в Газе преступлениях

    Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в Газе

    Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости