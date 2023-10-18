Китай выразил готовность защищать с Россией международную справедливость

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией защищать международную справедливость

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов вместе с Москвой защищать международную справедливость. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик также выразил готовность опираться на коренные интересы народов двух стран. Он также заявил, что Китай намерен способствовать развитию и возрождению двух государств, а также содействовать общему развитию мира

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине. Российский лидер прилетел в Китай во вторник, 17 октября, с двухдневным визитом. Политик проведет ряд двусторонних встреч.

По словам официального представителя МИД России Мария Захарова, значение встреч российского и китайского лидеров растет в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» проходит в Пекине с 17 по 18 октября.