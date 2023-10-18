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17:18, 18 октября 2023Бывший СССР

Кулеба рассказал о ситуации с приглашением Зеленского в Израиль

Глава МИД Кулеба сообщил о согласовании сроков визита Зеленского в Израиль

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ситуации с приглашением президента Владимира Зеленского в Израиль и заявил, что сейчас согласовываются сроки его визита. Его слова передает украинское издание «Интерфакс-Украина».

«Мы не чувствуем себя отвергнутыми», — заявил он. По словам главы дипломатического ведомства, Киев сразу же после начала боевых действий приступил к согласованию с Тель-Авивом сроков визита Зеленского.

Кулеба сообщил, что ранее в Тель-Авиве попросили «подождать» с приездом президента, поскольку тогда в Израиле не ожидали визитов иностранных лидеров. Но «теперь фаза изменилась», добавил он.

Ранее израильское издание Ynet сообщило, что Зеленскому отказали в визите в Тель-Авив. Впоследствии посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг это сообщение.

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    Александр Слабиев
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