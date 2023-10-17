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17:51, 17 октября 2023Бывший СССР

На Украине опровергли отказ Израиля принимать Зеленского

Посол Украины Корнийчук: Тель-Авив не отказывал Зеленскому в приеме
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию о том, что Тель-Авив отказал в приеме президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, украинский лидер не обращался с соответствующим запросом, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он заявил, что визит Зеленского в Израиль может состояться в будущем, однако в настоящее время посольство не получало обращения по поводу организации поездки президента. «Следовательно, не было и отказа в визите», — отметил он.

Ранее израильский портал Ynet сообщил, что Зеленскому отказали в визите в Израиль. Издание сообщило, что он хотел посетить страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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    Александр Слабиев
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