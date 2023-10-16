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21:55, 16 октября 2023Бывший СССР

Зеленскому отказали в визите в Израиль. Почему там не захотели принять президента Украины?

Ynet: Израиль назвал возможный визит Зеленского неуместным

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который хотел посетить Израиль, сообщили, что этот визит стал бы несвоевременным.

По данным израильского портала Ynet, украинский лидер хотел посетить еврейское государство одновременно с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который 16 октября вновь прибыл в Израиль. Это второй визит американского чиновника в Израиль с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время издание подчеркивает, что отказ «не означает, что Зеленский не приедет в Израиль вообще». Допускается, что такая поездка состоится позже или будет совмещена с одним из последующих турне украинского лидера по странам Европы.

В свою очередь, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил отказ властей Израиля в визите. «В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают», — считает он.

Зеленский хотел совершить «визит солидарности»

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский собирается совершить «визит солидарности» в Израиль и попросил изучить возможность его проведения. Отмечалось, что президент Украины призвал мировых лидеров «прилететь в Израиль и поддержать людей, подвергшихся террористической атаке». Как сообщил портал Axios, офис украинского лидера направил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит. Уточнялось, что обсуждение находится на ранней стадии, конкретных дат поездки пока нет.

При этом ранее Зеленский выразил обеспокоенность возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля. По его словам, в случае лишения Киева поддержки «время будет играть на стороне России».

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Блинкен совершил турне по Ближнему Востоку

12 октября Энтони Блинкен прилетел в Израиль с официальным визитом, целью поездки являются встречи с высокопоставленными представителями израильского правительства. Во время визита он также объявил о новой военной помощи от США.

16 октября Блинкен вернулся в Израиль, чтобы приложить дипломатические усилия для деэскалации возможного более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Перед этим он совершил визиты в шесть стран региона и провел переговоры с арабскими официальными лицами.

Как писало агентство Bloomberg, глава Госдепа США проинформирует высокопоставленных израильских чиновников о позиции лидеров Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Саудовской Аравии и Египта по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта.

Общее мнение таково, что мы должны сделать все возможное, чтобы конфликт не распространился

Энтони Блинкенгоссекретарь США

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Иерусалим назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Марина Совина
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