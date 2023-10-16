Зеленскому отказали в визите в Израиль. Почему там не захотели принять президента Украины?

Ynet: Израиль назвал возможный визит Зеленского неуместным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который хотел посетить Израиль, сообщили, что этот визит стал бы несвоевременным.

По данным израильского портала Ynet, украинский лидер хотел посетить еврейское государство одновременно с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который 16 октября вновь прибыл в Израиль. Это второй визит американского чиновника в Израиль с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время издание подчеркивает, что отказ «не означает, что Зеленский не приедет в Израиль вообще». Допускается, что такая поездка состоится позже или будет совмещена с одним из последующих турне украинского лидера по странам Европы.

В свою очередь, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил отказ властей Израиля в визите. «В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают», — считает он.

Зеленский хотел совершить «визит солидарности»

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский собирается совершить «визит солидарности» в Израиль и попросил изучить возможность его проведения. Отмечалось, что президент Украины призвал мировых лидеров «прилететь в Израиль и поддержать людей, подвергшихся террористической атаке». Как сообщил портал Axios, офис украинского лидера направил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит. Уточнялось, что обсуждение находится на ранней стадии, конкретных дат поездки пока нет.

При этом ранее Зеленский выразил обеспокоенность возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля. По его словам, в случае лишения Киева поддержки «время будет играть на стороне России».

Блинкен совершил турне по Ближнему Востоку

12 октября Энтони Блинкен прилетел в Израиль с официальным визитом, целью поездки являются встречи с высокопоставленными представителями израильского правительства. Во время визита он также объявил о новой военной помощи от США.

16 октября Блинкен вернулся в Израиль, чтобы приложить дипломатические усилия для деэскалации возможного более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Перед этим он совершил визиты в шесть стран региона и провел переговоры с арабскими официальными лицами.

Как писало агентство Bloomberg, глава Госдепа США проинформирует высокопоставленных израильских чиновников о позиции лидеров Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Саудовской Аравии и Египта по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта.

Общее мнение таково, что мы должны сделать все возможное, чтобы конфликт не распространился Энтони Блинкен госсекретарь США

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Иерусалим назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.