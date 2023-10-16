На Украине объяснили отказ Зеленскому в визите в Израиль

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского не считают серьезной фигурой в Израиле

Власти Израиля не относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к серьезному политику, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, именно этим вызван отказ Зеленскому в визите в страну. «В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка», — отметил Соскин. Он также подчеркнул, что глава Украины не сможет выступить в роли переговорщика для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее портал Ynet сообщил, что в Израиле порекомендовали украинскому лидеру воздержаться от поездки в страну. Уточняется, что Зеленскому дали понять, что сейчас не самое подходящее время для его визита.