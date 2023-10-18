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14:06, 18 октября 2023Мир

МИД России отреагировал на удар по больнице в секторе Газа

МИД России после удара по больнице в Газе призвал к деэскалации военных действий

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

В Москве глубоко потрясены ракетными ударами по больнице «Аль-Ахли» в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил МИД России в заявлении на официальном сайте ведомства.

МИД выразил искренние соболезнования семьям жертв, народу и правительству Палестины и подтвердил принципиальную позицию России о неприемлемости любого насилия в отношении гражданских лиц. «Вновь настоятельно призываем стороны конфликта к немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули необходимость консолидации международных усилий для прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров в Газе, а также обратили внимание «на неуместность и безнравственность попыток политизации этой темы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице преступлением и актом расчеловечивания. Она добавила, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и выходит далеко за рамки региона.

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    Дарья Балацкая
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