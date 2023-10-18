В МИД России назвали актом расчеловечивания удар по больнице в секторе Газа

Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа актом расчеловечивания

Удар по больнице в секторе Газа — преступление и акт расчеловечивания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и вышла далеко за рамки региона. «Она не сама собою складывается. (…) Все это режиссируется из Вашингтона и Лондона», — поделилась мнением представитель МИД.

В результате атаки на медучреждение в секторе Газа лишились жизни 800 человек. Министерство здравоохранения Газы ранее подтвердило информацию о 500 жертвах и пострадавших.

Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Как утверждают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ссылаясь на разведывательную информацию, взрыв в медучреждении произошел в результате неудачного запуска ракет ХАМАС, которое хотело обстрелять территорию Израиля.

ХАМАС же обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль. Как заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания, ответственность за преступления, которые были совершены Израилем в секторе Газа несут США, при этом Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию».