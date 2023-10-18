Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:07, 18 октября 2023Мир

В МИД России назвали актом расчеловечивания удар по больнице в секторе Газа

Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа актом расчеловечивания

Кадр: Reuters

Удар по больнице в секторе Газа — преступление и акт расчеловечивания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и вышла далеко за рамки региона. «Она не сама собою складывается. (…) Все это режиссируется из Вашингтона и Лондона», — поделилась мнением представитель МИД.

Материалы по теме:
«Было трудно в это поверить» В Израиле подтвердили, что боевики ХАМАС обезглавливали младенцев
«Было трудно в это поверить»В Израиле подтвердили, что боевики ХАМАС обезглавливали младенцев
12 октября 2023
Израиль дал жителям Газы сутки на эвакуацию перед военной операцией. ХАМАС призвал игнорировать эти требования
Израиль дал жителям Газы сутки на эвакуацию перед военной операцией.ХАМАС призвал игнорировать эти требования
13 октября 2023
«Ты привыкаешь убивать» Как в Израиле возникла знаменитая разведка «Моссад» и почему она не смогла помешать атаке ХАМАС?
«Ты привыкаешь убивать»Как в Израиле возникла знаменитая разведка «Моссад» и почему она не смогла помешать атаке ХАМАС?
13 октября 2023
«Это поворотный момент» Как конфликт Израиля и ХАМАС изменит Ближний Восток и зачем США стягивают войска в регион?
«Это поворотный момент»Как конфликт Израиля и ХАМАС изменит Ближний Восток и зачем США стягивают войска в регион?
13 октября 2023

В результате атаки на медучреждение в секторе Газа лишились жизни 800 человек. Министерство здравоохранения Газы ранее подтвердило информацию о 500 жертвах и пострадавших.

Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Как утверждают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ссылаясь на разведывательную информацию, взрыв в медучреждении произошел в результате неудачного запуска ракет ХАМАС, которое хотело обстрелять территорию Израиля.

ХАМАС же обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль. Как заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания, ответственность за преступления, которые были совершены Израилем в секторе Газа несут США, при этом Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России назвали актом расчеловечивания удар по больнице в секторе Газа

    СКР возбудил дело из-за жалоб жителей Подмосковья на холод в помещениях

    Врач перечислила полезные для людей с болезнями сердца завтраки

    Месси стал лучшим бомбардиром квалификации чемпионата мира в Южной Америке

    Женщина вышла на пенсию и выиграла 97 миллионов рублей в лотерею

    Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

    В России вулкан выбросил пепел на высоту 11 километров

    Пьяный россиянин станцевал на солее собора и попал под статью

    Врач развеял распространенный миф о кофе

    Россиянам назвали самые трендовые цвета одежды на зиму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости