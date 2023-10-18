Врач призвал россиян пить вино вместо газировки

Врач Мясников заявил, что газировки с сахарозаменителями повышают риск инфаркта

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от газированных напитков с сахарозаменителями. В разговоре с НСН он призвал пить вместо них хорошее вино, воду, чай или кофе.

Мясников заявил, что регулярное употребление газировок с сахарозаменителями может привести к ожирению и сахарному диабету. По его словам, эти напитки также повышают риск инфаркта и инсульта. «Если вы выпьете такой напиток один раз, ничего страшного не случится, если же употреблять напитки с добавлением сахарозаменителей на постоянной основе, то они могут представлять опасность», — предупредил он.

Врач назвал напитки, которые, по его мнению, являются самыми безопасными. «Пить можно только чай, кофе, чистую воду и хорошее вино — все остальное вредно», — подытожил Мясников.

Ранее издание Mash сообщило, что крупные российские производители газировки перешли на заменители сахара для обхода акциза на продающиеся в стране сладкие напитки. Акциз на сладкие напитки начал действовать в России с 1 июля 2023 года. Он касается безалкогольных напитков с добавлением сахара или подсластителей в объеме более пяти граммов на 100 миллилитров.