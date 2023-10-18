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12:53, 18 октября 2023Бывший СССР

На Украине допустили скорую отставку премьер-министра

Нардеп Шевченко: премьера Украины Шмыгаля вскоре отправят в отставку

Фото: Henry Nicholls / WPA Pool / Getty Images

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вскоре отправят в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Евгений Шевченко.

По словам нардепа, о смене премьера заговорили в кулуарах Верховной Рады. «Связано это с приездом [cпецпредставителz США по восстановлению Украины] Пенни Прицкер, которую в политических кругах неформально называют "ревизором"», — отметил он.

Вашингтон, отмечает Шевченко, хочет «понятного для них» премьера, которым может стать либо посол Украины в США Оксана Маркарова, либо министр инфраструктуры Александр Кубраков.

16 октября на Украину прибыла спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем использование российских активов, вопросы защиты украинской энергетической инфраструктуры и потребности Киева в восстановлении страны.

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    Алевтина Запольская
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