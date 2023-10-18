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10:38, 18 октября 2023Спорт

Немков высказался о будущем Bellator на фоне новостей о закрытии промоушена

Российский боец Вадим Немков рассказал, что Bellator продолжит существование

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков высказался о будущем Bellator на фоне новостей о закрытии промоушена. Его слова приводит ТАСС.

«Мне сказали, что планируются турниры на следующий год. Да и у многих контракты на два года», — заявил он. Немков добавил, что, если лига закроется, нужно будет платить компенсацию, однако это невыгодно.

17 октября российский боец Мухамед Берхамов рассказал, что Bellator 301 17 ноября станет последним турниром промоушена в США, после чего он прекратит деятельность. «Все в непонятном теперь положении. Какую-то часть бойцов подпишут в Professional Fighting League (PFL), но не всех», — отметил спортсмен.

Bellator существует с 2008 года. Он считается вторым по величине MMA-промоушеном мира после Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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    Андрей Стрельцов
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