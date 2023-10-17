Стало известно о прекращении деятельности Bellator

Боец Мухамед Берхамов: Bellator 301 станет последним турниром промоушена в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Мухамед Берхамов рассказал о будущем промоушена Bellator. Его слова приводятся в Telegram-канале «Вестник MMA».

По его словам, Bellator 301 станет последним турниром промоушена в США, после чего он прекратит деятельность. «Все в непонятном теперь положении. Какую-то часть бойцов подпишут в Professional Fighting League (PFL), но не всех», — отметил Берхамов.

Турнир Bellator 301 пройдет 17 ноября. В главном бою за титул в полусреднем весе подерутся украинец Ярослав Амосов и представитель Ямайки Джейсон Джексон.

Bellator существует с 2008 года. Он считается вторым по величине MMA-промоушеном мира после Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).