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13:01, 17 октября 2023Спорт

Стало известно о прекращении деятельности Bellator

Боец Мухамед Берхамов: Bellator 301 станет последним турниром промоушена в США

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Мухамед Берхамов рассказал о будущем промоушена Bellator. Его слова приводятся в Telegram-канале «Вестник MMA».

По его словам, Bellator 301 станет последним турниром промоушена в США, после чего он прекратит деятельность. «Все в непонятном теперь положении. Какую-то часть бойцов подпишут в Professional Fighting League (PFL), но не всех», — отметил Берхамов.

Турнир Bellator 301 пройдет 17 ноября. В главном бою за титул в полусреднем весе подерутся украинец Ярослав Амосов и представитель Ямайки Джейсон Джексон.

Bellator существует с 2008 года. Он считается вторым по величине MMA-промоушеном мира после Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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    Андрей Стрельцов
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