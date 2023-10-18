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14:01, 18 октября 2023Спорт

«Ницца» наказала футболиста за поддержку Палестины

«Ницца» отстранила от тренировок футболиста Юсефа Аталя за поддержку Палестины

Фото: Juergen Schwarz / IMAGO / Globallookpress.com

Французский футбольный клуб «Ницца» решил наказать защитника команды и сборной Алжира Юсефа Аталя за публикацию видео в поддержку Палестины. Об этом сообщается на сайте «Ниццы».

Игрока отстранили от тренировок с клубом до дальнейшего уведомления. В «Ницце» подчеркнули, что приняли во внимание извинения Аталя, однако решили применить к нему дисциплинарные меры до того, как это могут сделать спортивные и судебные власти страны.

15 октября Аталь извинился за публикацию видео и удалил его. Спортсмен заявил, что его публикация могла шокировать некоторых людей, однако это не входило в его намерения.

Ранее 27-летний защитник опубликовал видео с поддержкой народа Палестины. Также футболист выкладывал фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов Палестины. Позднее он удалил эти посты.

7 октября палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе.

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    Алексей Гусев
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