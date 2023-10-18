Новому «Москвичу» предсказали непопулярность у россиян

Эксперт Зенкевич: россияне вряд ли будут покупать седан «Москвич 6»

Новый седан «Москвич 6» вряд ли будет популярен у россиян. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил автоэксперт Иван Зенкевич.

«Как партия скажет, так и будет», — ответил он на вопрос о популярности автомобиля. Зенкевич добавил, что на машине, скорее всего, будут ездить чиновники, также ее будут использовать в такси. «Будут ли его покупать люди? Тут я не знаю. Наверное, нет», — предсказал он. Причиной возможной непопулярности седана эксперт назвал любовь россиян к кроссоверам.

Зенкевич указал, что автомобиль недорогой. При этом он отметил, что машины через месяц-два после выхода на российский рынок часто дорожают на 30-40 процентов, поэтому неизвестно, сколько автомобиль будет стоить в реальности.

Ранее стало известно, что розничная цена машины в комплектации «Комфорт» составит 2,3 миллиона рублей, в версии «Бизнес» — 2,5 миллиона. Версия лифтбека будет стоить от 2,97 миллиона рублей.

«Москвич 6» — близнец модели Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Седан с просторным салоном и большим багажником выполнен в пяти цветах и трех комплектациях. Среди характеристик автомобиля ранее были названы в том числе полуторалитровый турбомотор с двигателем мощностью 136 лошадиных сил, а также багажник объемом 540 литров.