Путин раскрыл темы переговоров с Си Цзиньпином

Путин заявил, что обсудил с Си Цзиньпином темы Украины и Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Темы встречи российский президент назвал журналистам по итогам встречи с лидером Китая, передает ТАСС.

Он отметил, что разговор с Си Цзиньпином длился три часа. «Это вся двусторонняя повестка, ее много, много там вопросов — это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа», — рассказал Путин, добавив, что была поднята тема конфликта на Ближнем Востоке.

Глава государства подчеркнул, чтобы подробно рассказать о переговорах с председателем КНР, понадобится еще три часа.

Ранее 18 октября президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине. Во время встречи лидер Китая назвал президента России своим давним другом. «Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь"», — сказал китайский лидер.

Путин прилетел в Китай во вторник, 17 сентября, с двухдневным визитом. Также он проведет ряд двусторонних встреч.