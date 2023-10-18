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12:10, 18 октября 2023Ценности

Популярная модель нарвалась на угрозы из-за поддержки Израиля

Популярная модель Габриэль Эпштейн нарвалась на угрозы из-за поддержки Израиля

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Популярная австралийская модель Габриэль Эпштейн нарвалась на угрозы из-за поддержки Израиля в конфликте с Палестиной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

После того, как 29-летняя манекенщица выразила свое мнение, ей стали поступать сообщения о расправе. Так, она опубликовала в сторис скриншот (на момент написания новости изображение было удалено) с угрозой. «Твое время очень скоро придет. И на этот раз мир не поможет тебе из палаты», — гласила подпись.

В свою очередь, знаменитость отреагировала на высказывание анонимного пользователя. «Как человек, потерявший 32 члена семьи во время Холокоста, у меня просто нет слов», — заявила она.

Ранее сообщалось, что семья американской модели Джиджи Хадид, которая поддержала Палестину в конфликте с Израилем, также подверглась анонимным угрозам. По словам приближенных источников к TMZ, сестре и брату манекенщицы Белле и Анвару, а также их родителям Мохамеду и Иоланде, на электронную почту и в социальных сетях начали поступать письма о расправе.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Мария Винар
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