Путин объяснил решение о постоянном патрулировании ВКС России над Черным морем

Путин: решение о постоянном патрулировании ВКС РФ над Черным морем — не угроза

Решение патрулировать воздушное пространство над Черным морем — это не угроза, но Россия будет следить за ситуацией на Средиземном море. Об этом сообщил президент Владимир Путин, его слова в среду, 18 октября, приводит ТАСС.

Ранее 18 октября стало известно, что Путин поручил ВКС России начать постоянное патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем, в том числе самолетами МиГ-31К с комплексами «Кинжал».

«Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит», — объяснил глава государства.

Ранее в октябре сообщалось, что на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой.