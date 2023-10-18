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22:56, 18 октября 2023Спорт

Рудковская рассказала о планах Туктамышевой на время паузы в карьере

Рудковская рассказала, что Елизавета Туктамышева будет кататься в шоу Плющенко

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Яна Рудковская, музыкальный продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, чем планирует заниматься Елизавета Туктамышева во время паузы в карьере. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сейчас Лиза будет кататься в четырех наших шоу. Буквально через неделю мы уезжаем в тур. Потом у нее будет прекрасное выступление у Евгения в Санкт-Петербурге», — заявила Рудковская. Она также выразила уверенность в том, что фигуристка вернется к соревнованиям.

О решении Туктамышевой не выступать в сезоне-2023/2024 стало известно ранее 18 октября. Уточнялось, что россиянка сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.

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    Андрей Стрельцов
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