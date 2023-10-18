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14:37, 18 октября 2023Спорт

Стало известно о приостановке карьеры Туктамышевой

Чемпионка мира по фигурному катанию Туктамышева пропустит сезон-2023/2024

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приостановила карьеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно, 26-летняя фигуристка пропустит сезон-2023/2024. Она сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.

Ранее Туктамышева рассказала, чем займется после завершения карьеры. «Я хочу выучиться на какую-нибудь другую профессию — менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство», — заявила спортсменка. Она напомнила, что у нее уже есть диплом тренера, однако ей хотелось бы развиваться дальше и проявить себя вне спорта.

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    Дарья Коршунова
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