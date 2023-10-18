Стало известно о проблеме с поиском соперников для сборной России по футболу

В РФС рассказали о проблемах с поиском соперников для сборной России в ноябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о проблеме с поиском соперников для сборной России. Его слова приводит ТАСС.

«Ноябрьские матчи — сложная тема, потому что большое количество команд уже начало отбор к разным соревнованиям», — объяснил он. Митрофанов добавил, что организация продолжает работать над этим вопросом.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

С того момента сборная России играет только в товарищеских матчах, в которых не потерпела ни одного поражения. 12 октября состоялась первая за это время игра на домашнем поле — команда Валерия Карпина в Москве обыграла Камерун со счетом 1:0.